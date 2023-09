Tajani si smarca da Salvini: “Le Pen con il Governo non c’entra niente”

“Le Pen con il Governo non c’entra assolutamente nulla. Le Pen è stata invitata da un partito politico: la Lega, che è libera di invitare chi vuole alle sue manifestazioni. Le Pen non è mai stata invitata dal governo”: così il ministro degli esteri e vice-premier Antonio Tajani, arrivato a New York per partecipare all’apertura della 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si smarca con decisione dall’invito di Matteo Salvini, alleato di governo, all’esponente dell’estrema destra francese Marine Le Pen.

“E’ la leader di un partito di estrema destra francese. Noi popolari europei non abbiamo nulla a che vedere”, precisa ancora Tajani, in un breve incontro con la stampa davanti al consolato italiano.Il ministro degli esteri difende la linea politica del governo e aggiunge: “Noi siamo europeisti convinti, crediamo che l’Europa debba essere rafforzata, crediamo nelle istituzioni comunitarie pronti anche a criticarle quando fanno cose che non vanno bene”. (askanews)