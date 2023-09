Migranti, Schlein: “rilanciamo con forza battaglia per lo ius soli”

“Io credo che sia ora per noi di rilanciare per noi una battaglia di civiltà quale è quella per il riconoscimento dello ius soli. Lo dobbiamo a sempre più numerosi bambine e bambine figli di stranieri ma che nascono e crescono nel nostro Paese , con noi. E che sono in tutto e per tutto italiani come noi “. Lo ha detto, fra l’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata a Parma da Enrico Mentana. (askanews)

Da mandare sempre alla Boldrina..😉 Oggi questo ragazzo si è denudato in Corso Garibaldi alle 16 e ha continuato a scorrazzare completamente nudo tutto il giorno fino a dopo il tramonto, facendo anche il vigile in mezzo alla carreggiata, senza che NESSUNO facesse NULLA. NULLA! pic.twitter.com/70TfGMTg5p — Optimusprime17Q+ (@Seguitemi2023) September 16, 2023