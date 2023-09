PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 16 settembre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 16 settembre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

IN PIENA INVASIONE MIGRATORIA INDOTTA, RITORNA IL CIRCO COVID.

Siamo punto e daccapo. Vanno fermati. Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza!

L’intento di PIAZZA LIBERTA’ è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l’oligarchia mondialista che muove l’azione criminosa, criminogena e criminale per la riduzione della popolazione. Risvegliare più persone possibili dall’ipnosi fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

PIAZZA LIBERTA’ è un programma televisivo. Armando Manocchia ne ha fatto anche uno strumento di lotta per la difesa e la salvaguardia del futuro proprio e dei propri figli, di tutti i figli. E’ una battaglia continua e costante alla ricerca della verità e della libertà, con il prezioso aiuto di ospiti di riconosciuta competenza, protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario, giuridico e religioso come nella prossima puntata di sabato 16 settembre in compagnia di:

Laura Teodori già dirigente di ricerca, già docente Universitaria; Bianca Laura Granato, già Senatrice; Emanuela Lorenzi, scrittrice; Alessio Fortunati, biologo; Alessandro Meluzzi psichiatra; Aldo Rocco Vitale, docente di filosofia del diritto.