Malore improvviso, Ambra Deledda si spegne a 28 anni

Trinità D’Agultu, 15 settembre 2023 – Una giovane vita spezzata troppo presto. Ambra Deledda, 28 anni, maestra d’asilo amatissima nel comune gallurese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Cala Rossa. Una tragedia inaspettata che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nei cuori di chi la conosceva. Era una notte come tante altre, ma quella notte ha portato con sé un’amara sorpresa per il compagno di Ambra, che ha fatto la dolorosa scoperta nella loro casa a Trinità D’Agultu.

I carabinieri sono intervenuti e, anche se le prime indicazioni suggeriscono che la morte sia avvenuta per cause naturali, è stata disposta un’autopsia. Il corpo della giovane è stato quindi trasferito all’ospedale di Sassari per gli accertamenti del caso. Ambra, originaria di Viddalba, era un volto noto e apprezzato non solo a Trinità D’Agultu ma in tutta la Gallura e il Sassarese. La sua personalità solare e il suo sorriso contagioso avevano conquistato tutti. La sua passione per l’insegnamento e l’amore per i bambini ne facevano una presenza costante e rassicurante nella vita dei suoi piccoli alunni.

La notizia della sua scomparsa ha scosso comunità intere e in molti esprimono il loro cordoglio e la loro incredulità di fronte a una tragedia così inattesa. In questi momenti di dolore, le parole spesso non bastano. Ma una cosa è certa: Ambra Deledda sarà ricordata per la sua vitalità, la sua gentilezza e l’impatto positivo che ha avuto sulla vita di tante persone. www.gazzettasarda.com