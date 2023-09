Zelensky, profughi ucraini potrebbero diventare violenti se non ci aiutate

Incredibile intervista su The Economist in cui Zelensky afferma (minaccia) che i rifugiati ucraini accolti in Europa potrebbero diventare violenti se saranno rifiutati gli aiuti a Kiev.

“Non c’è modo di prevedere come reagirebbero i milioni di rifugiati ucraini nei paesi europei se il loro paese fosse abbandonato. Gli ucraini in generale si sono comportati “ben bene” e sono “molto grati” a chi li ha ospitati. Non dimenticheranno questa generosità. Ma non sarebbe una “bella storia” per l’Europa se “spingesse queste persone in un vicolo cieco”…