Migranti, ieri circa 4000 giunti a Lampedusa

Oltre 4.000 persone nell’hotspot di Lampedusa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola nella serata di ieri si registrava la presenza di 4.686 persone, con circa 4mila arrivati solo nell’ultimo giorno. Ma il numero viene aggiornata di continuo. Intanto il traghetto di linea Galaxy è partito da Lampedusa: a bordo ci sono 600 dei migranti sbarcati nelle ultime ore che, in serata, giungeranno a Porto Empedocle.

Sindaco Lampedusa: “Governo adotti provvedimenti d’urgenza”

“Da settimane continuo a dire che ormai si tratta di un fenomeno epocale, con numeri non più sostenibili per la nostra isola”, ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. “Oggi probabilmente arriveremo a 100 sbarchi, non sono più numeri sostenibili da quest’isola – ha sottolineato il primo cittadino – serve che intervenga la Difesa. Faccio appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il governo italiano affinché si adottino provvedimenti di urgenza”. “Non si era mai vista una cosa simile – ha concluso Mannino che è in costante contatto con Roma – con decine e decine di barchini scortati o agganciati dalle unità di soccorso davanti al porto. E con i tantissimi che sono riusciti ad arrivare direttamente a Cala Croce o alla Guitgia”.

Sindaco Lampedusa: “Navi in rada e Cdm urgente”

"È assolutamente urgente, necessario ed indifferibile, dotare il sistema di accoglienza di navi in rada per il recupero e il trasferimento veloce dei migranti in terraferma; bypassare il territorio comunale, totalmente esausto e privo di ulteriori risorse da destinare all'accoglienza; convocare con urgenza un Consiglio dei Ministri ad hoc da tenersi a Lampedusa per l'esame della situazione e l'individuazione di azioni di supporto", ha detto poi Mannino a margine del tavolo tecnico. "È urgente un intervento immediato della Protezione civile a supporto sia dei migranti che della stessa popolazione residente la quale, dopo oltre 30 anni di generosa accoglienza, ha ormai esaurito le proprie risorse psico-fisiche ed economiche".