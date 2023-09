Firenze, mostra i genitali a una 25enne: denunciato marocchino

L’altro ieri mattina una giovane ha chiesto aiuto ad un passante mentre stava portando a spasso il cane. Uno sconosciuto l’avrebbe importunata, mostrandole inoltre i genitali nell’area cani dei giardini tra via Baracca e via Corelli. Sempre secondo quanto ricostruito, il molestatore dopo aver insistentemente invitato la ragazza ad appartarsi con lui dietro una siepe, attirandone l’attenzione con una serie di fischi ed un esplicito “vieni a divertirti!”, avrebbe anche palesato alla 25enne di avere un coltello con sé.

La polizia di Stato è subito intervenuta fermando e identificando il soggetto, un cittadino marocchino di 39 anni. L’uomo, che non aveva al seguito alcuna lama o altro, è stato subito sottoposto a fermo per identificazione e al momento denunciato per tentata violenza sessuale. www.firenzetoday.it