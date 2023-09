Bologna, tunisino passeggia in centro con i genitali in vista: è recidivo

Pantaloni slacciati e pene tra le mani per le vie del centro. A finire nei guai un cittadino tunisino di 48 anni, fermato dai Carabinieri ieri, 5 settembre, poco prima delle 9. Diverse le segnalazioni arrivate al 112, la prima da via Azzogardino da parte della commessa di un negozio. La pattuglia lo ha infine visto e bloccato in via dei Mille denunciandolo per atti osceni (art. 527 codice penale). Dagli accertamenti è emerso che era stato fermato per lo stesso motivo un anno fa.

Sempre in via dei Mille un 43enne, nei giorni di grande caldo, si è denudato e docciato con alcune bottiglie d’acqua sotto il portico. A giugno un 27enne è stato arrestato dopo aver molestato due donne e poi essersi masturbato sul bus che transitava in via Rizzoli. www.bolognatoday.it