Pestato dopo scippo ad anziana, indiano denuncia gli aggressori

Roma – Il cittadino indiano, irregolare sul territorio italiano, pestato a Roma dopo un tentativo di scippo ai danni di una signora di 90 anni nel quartiere Quarticciolo, ha formalizzato la denuncia contro i suoi aggressori.

Gli inquirenti sono al lavoro per identificarli. Si tratterebbe di abitanti della zona alcuni già con precedenti. Del branco farebbero parte anche due donne.

Divieto di dimora a Roma per il 36enne

I carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno acquisito anche il video, finito in rete e diventato virale in poche ore, che ha ripreso tutte le fasi dell’aggressione. In base a quanto si apprende, Arshdeep Singh, è arrivato in Italia circa 9 mesi fa ma non ha un impiego ed è senza fissa dimora. Il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora a Roma per il 36enne.