Padova, ipotesi migranti in palazzine dell’aeroporto

Liberate le palestre della Falconetto e del San Benedetto da Norcia in vista del ritorno sui banchi degli studenti, fissato per mercoledì 13. I migranti che da agosto erano ospitati nelle due scuole di Padova sono stati trasferiti in alcuni appartamenti messi a disposizione dalle cooperative, nel capoluogo e nei comuni della provincia. Rispettato dunque l’accordo fra il sindaco Giordani e la prefettura.

Nelle case delle cooperative

Per ora si va avanti con la microaccoglienza diffusa, scongiurata la creazione di un maxi-hub. Resta in piedi l’ipotesi di utilizzare le palazzine militari in disuso all’aeroporto Allegri. Qui ieri sono arrivati i furgoni della Croce Rossa.

Il malumore dei sindaci

Sul tema dell’accoglienza confronto fra i sindaci della provincia arrivati ieri in prefettura per il saluto al nuovo prefetto Francesco Messina. A tenere banco questioni come la scarsa disponibilità di posti, la collocazione di quanti non hanno diritto alla protezione, le soluzioni per garantire una vera integrazione, a partire dalla lingua e dal lavoro.

