Malore nella notte, Daniele muore a 40 anni

Frosinone – Lutto improvviso in contrada Monte San Marino, ad Alatri, per la morte di Daniele Mambolo. Una contrada e una città attonite per la prematura scomparsa del 40enne sposato e papà di due bambine. L’uomo, operaio in una grande fabbrica del frusinate, probabilmente è stato colto da un malore fatale nel cuore della notte, inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei familiari e del personale sanitario.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social e quelli dei politici e degli amministratori comunali dal momento che il fratello di Daniele è un esponente del circolo cittadino della Lega. I funerali si terranno domani, sabato 9 settembre, alle ore 11 presso la chiesa San Valentino di Monte San Marino. ilmessaggero.it – foto Facebook