Olimpiadi Parigi, Macron: ‘è ovvio, nessuna bandiera russa’

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la bandiera russa non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno a causa di (presunti e mai provati, ndr) crimini di guerra commessi dal regime di Vladimir Putin in Ucraina. Alla Russia non è stato permesso di esporre la propria bandiera alle Olimpiadi dai Giochi di Rio de Janeiro del 2016 per questioni legate al doping. In un’intervista al quotidiano L’Equipe pubblicata oggi, Macron ha detto che a causa della guerra in Ucraina la bandierà russa non potrà sventolare ai giochi.

La Russia, come paese, ha detto, non ha posto ai giochi in un momento in cui ha commesso crimini di guerra e deportato bambini.”Ovviamente non può esserci una bandiera russa ai Giochi di Parigi, penso che ci sia consenso su questo”.Alla domanda se sia favorevole alla presenza di atleti russi, Macron ha affermato che la questione “non dovrebbe essere politicizzata”. Ha aggiunto: “Voglio che il mondo olimpico prenda una decisione consapevole e ho piena fiducia nel presidente del CIO Thomas Bach”

Your browser does not support the video tag.

.La vera questione che il mondo olimpico dovrà decidere è quale posto dare a questi atleti russi, che a volte si sono preparati per tutta la vita e potrebbero anche essere vittime di questo regime. Alcuni potrebbero contrastarlo, anche nelle loro dichiarazioni pubbliche.

Il CIO ha incoraggiato gli organi di governo degli sport individuali a consentire a russi e bielorussi di competere come “atleti neutrali” senza simboli o bandiere nazionali negli eventi di qualificazione olimpica.La Francia potrebbe rifiutarsi di rilasciare visti ad atleti, allenatori e funzionari russi, come hanno fatto alcuni paesi europei per gli eventi sportivi che hanno ospitato dall’inizio dell’invasione. (askanews)