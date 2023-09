Denatalità, Sant’Egidio: ‘guardare come figli i giovani migranti’

Un appello a sostenere l’immigrazione regolare e a guardare come “figli” i tanti ragazzi e giovani che arrivano in Italia e’ stato lanciato dalla Comunita’ di Sant’Egidio. Occorre una semplificazione per riconoscere i titoli di studio acquisiti all’estero affinche’ i giovani migranti, arrivati in Italia, possano completare gli studi ed avviarsi ad una professione.

Sant’Egidio chiede anche una diversa attenzione per i migranti giovani che sono o che arrivano in Italia: “Facciamo le politiche sulla natalità? Allora approfittiamo della presenza di migliaia di ragazzi per farne i nostri figli. Perché perderli, perché non formarli, perché non avviarli al lavoro?”, chiede Impagliazzo e sollecita per questo ad “ampliare il riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero, evitando gli ostacoli esistenti, per terminare il ciclo di studi in Italia e avviarsi alla professione. Un caso emblematico è quello degli infermieri dei quali l’Italia ha un grande bisogno”. ANSA