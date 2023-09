Caduto mentre faceva jogging, Scholz pubblica la foto

Roma, 4 set. – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha riportato un lieve infortunio al viso cadendo domenica mentre faceva jogging, costringendolo a cancellare i suoi impegni, ha detto un portavoce del governo.”È caduto mentre faceva jogging e ha lividi sul viso”, ha detto il portavoce all’AFP. “Purtroppo ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti” della giornata, ha aggiunto.Olaf Scholz ha parlato su X (ex Twitter) del suo incidente lunedì 4 settembre.

Ha ringraziato coloro che gli hanno inviato gli auguri e ha detto che il suo infortunio non era così grave come sembrava. Il tutto accompagnato da una foto che ha fatto scalpore, dove lo vediamo con gli occhi bendati. “Non vedo l’ora di vedere i meme!”, ha aggiunto con molta autoironia.Il cancelliere socialdemocratico avrebbe dovuto partecipare a dei comizi politici a sostegno dei candidati del suo partito in vista delle elezioni regionali previste in Assia il mese prossimo.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser guida la lista del Partito socialdemocratico (SPD) per queste elezioni in Assia.Olaf Scholz corre regolarmente da diversi anni. "Corro due, tre volte alla settimana e la domenica un'ora e mezza", ha testimoniato qualche anno fa in un'intervista. Il suo programma per la prossima settimana non sarà però disturbato dall'infortunio di domenica.