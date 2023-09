Tajani: “No Mediterraneo cimitero dei migranti”

Mediterraneo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, a Cernobbio ”vogliamo che non sia cimitero di migranti ma mare di pace e sviluppo”.

Vogliamo che il Mar Mediterraneo si trasformi in un mare “di pace, di commercio e di sviluppo” anziché “un cimitero di migranti”, ha detto il vicepremier. “C’è una situazione crescente di instabilità e noi non sappiamo questa instabilità nell’Africa subsahariana, con i golpe che ci sono, dove porterà il continente africano”. tgcom24.mediaset.it