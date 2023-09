Biden: “economia Usa è la più forte al mondo”

Brutte sorprese dai dati Usa sull’andamento dell’economia. Il numero di offerte di lavoro negli Stati Uniti è sceso a 8,8 milioni nell’ultimo giorno lavorativo di luglio 2023, in calo dai 9,2 milioni del mese precedente e inferiore ai 9,5 milioni attesi dagli analisti. È quanto rilevato dal Report Jolts dell’U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e altre metriche del mercato del lavoro.

Sono diminuite le offerte di lavoro nei servizi professionali e alle imprese (-198.000); assistenza sanitaria e sociale (-130.000); governo statale e locale, esclusa l’istruzione (-67.000); istruzione statale e locale (-62.000); e governo federale (-27.000). Al contrario, le offerte di lavoro sono aumentate nel settore dell’informazione (+101.000) e nei trasporti, magazzinaggio e servizi pubblici (+75.000). www.veritaeaffari.it

Gli Usa oggi hanno “l’economia più forte del mondo”. Così Joe Biden sottolineando come la “Bidenomics” significhi “investire in America e negli americani, e funziona”. “Wall Street non ha costruito l’America, ha costruita la classe media”, ha aggiunto il presidente Usa, ricordando che nel corso del suo mandato “gli Stati Uniti hanno creato 13,5 milioni di posti di lavoro”.

It's tragic: Drugs are devastating Americans nationwide, from here in Philadelphia to all corners of the US. Who's at fault? Users, the failing state, cartels, or distributors? WATCH pic.twitter.com/UFMfqVBJnK

— Simon Ateba (@simonateba) August 26, 2023