Annuncio di un affittacamere: “No elettori della Meloni”

Ha del clamoroso l’annuncio comparso su un sito per affitti di case. “No perditempo ed elettori della Meloni”. Termina così il messaggio pubblicato sul sito subito.it, in cui l’utente Filippo affitta una stanza singola a lavoratori o lavoratrici in un appartamento condiviso con altre due 40enni, nel quartiere Picone-Poggiofranco di Bari, esattamente in viale Kennedy. L’annuncio è diventato immediatamente un caso politico e ha innescato la reazione sdegnata di Fratelli d’Italia.

Ma l’autore dell’annuncio ha difeso la sua scelta. Come riferisce La Repubblica, questa la sua linea contro le polemiche: “L’ho scritto come indicazione, è casa mia e posso scegliere io se convivere o meno con uno che la pensa come me“.

Your browser does not support the video tag.

Il partito di Meloni è durissimo nella replica: “È offensivo e discriminante – ha dichiarato il parlamentare e coordinatore provinciale di FdI Taranto, Dario Iaia – dopo le minacce subite solo poche ore fa dalla premier, questo episodio dimostra un certo clima d’intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, sia per le istituzioni e sia per la stessa presidente Giorgia Meloni. Messaggio indecente”.

“È nostro dovere perciò – ha aggiunto Iaia – isolare queste persone che non conoscono o, peggio ancora, non accettano la democrazia. Auspico che l’annuncio in questione venga rimosso o corretto perché inaccettabile”. Sulla stessa linea il sottosegretario Marcello Gemmato: “Mi auguro che si scelga di abbassare i toni e che l’opposizione in Parlamento condanni simili messaggi”. affaritaliani.it