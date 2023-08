Rapina, furti, spaccio, lesioni, porto abusivo di armi: espulso nigeriano

VICENZA – La Polizia di Vicenza ha arrestato per i reati di rapina plurima, furto aggravato, estorsione, lesioni personali gravi e porto abusivo di armi – tutti commessi a Vicenza, nella zona del Quadrilatero, nel periodo tra l’8 e il 17 luglio scorso – un 28enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora.

Gli agenti delle «Volanti» lo hanno individuato in Via Torino, nella zona appunto del «Quadrilatero», mentre si aggirava con fare sospetto. Dopo averlo fermato ed identificato, dalla consultazione della banca dati del Ministero dell’Interno è emerso che era destinatario di una ordinanza di custodia in carcere emessa il giorno precedente dal Gip del Tribunale di Vicenza.

Era giunto in Italia nel mese di aprile del 2017 con uno dei tanti sbarchi avvenuti sulle coste meridionali e, da quel momento in poi, ha sempre vissuto di espedienti e con proventi delle attività illecite messe in atto commettendo reati, anche di particolare violenza, contro la persona, contro il patrimonio ed attinenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato scortato presso la locale Casa Circondariale dove rimarrà a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica. In considerazione della gravità dei fatti e della sua particolare pericolosità, il Questore ha disposto l’avvio delle procedure di rimpatriato nel Paese di provenienza.

