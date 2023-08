Napoli, musicista ucciso in pieno centro: 16enne in questura

A Napoli un giovane di 24 anni è stato ucciso in pieno centro, in Piazza Municipio. Il ragazzo sarebbe stato assassinato dopo una lite per uno scooter parcheggiato male. La vittima si chiamava Giovan Battista Cutolo, incensurato, ed era un musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young. Al momento dell’accaduto, la vittima si trovava in compagnia della fidanzata.

I colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto il giovane non gli hanno lasciato scampo. Vani i soccorsi. Su posto polizia e carabinieri.

In questura si trova un sedicenne, sospettato di essere il responsabile. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile. Determinanti per l’individuazione del sedicenne sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona.