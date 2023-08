Critiche alla controffensiva Ucraina, Kuleba: “state zitti”

Milano, 31 ago. – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha attaccato chi critica le tattiche di Kiev nella sua controffensiva contro l’invasione russa, dicendo che sputano in faccia ai soldati ucraini e dovrebbero “stare zitti”. Kuleba ha sottolineato di fronte ai giornalisti durante una riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue a Toledo, in Spagna, che “criticare il ritmo lento della controffensiva equivale a sputare in faccia al soldato ucraino che sacrifica la sua vita ogni giorno, avanzando e liberando un chilometro di territorio ucraino dopo l’altro”.

Leggi anche

► 007 Usa: controffensiva di Kiev non raggiungerà i suoi obiettivi

► Nyt: in 2 settimane di controffensiva Kiev ha perso 20% armi

La scorsa settimana il New York Times ha citato funzionari occidentali secondo i quali l’offensiva ha fatto progressi limitati perché l’Ucraina ha troppe truppe nei posti sbagliati. “Vorrei raccomandare a tutti i critici di stare zitti, venire in Ucraina e provare a liberare un centimetro quadrato da soli”, ha aggiunto Kuleba, in piedi accanto al ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares. (askanews)