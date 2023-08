di J. C. Okechukwu – Poiché gli interessi della Francia nel continente africano superano di gran lunga gli interessi degli africani, a un uomo così malato e incapace viene permesso di rimanere al potere (si parla del Gabon, ndr). E per aggiungere sale al danno, poi “vince” un altro mandato, mentre è ancora in questo stato vegetativo?!!! La stessa cosa che hanno fatto in Togo; l’unica differenza è che il figlio dell’uomo forte del Togo non è malato. E’ sano. Ma è la stessa tradizione di ereditare i poteri presidenziali per proteggere la famigerata eredità di spazzini della Francia in AFRICA. Non parlare nemmeno del Cameron.

Eppure la Francia e Macron avranno la sfrontatezza di parlare di legittimità e illegittimità in Niger? Eppure apriranno la bocca per insegnarti la “democrazia” e tu ascolterai? Eppure un ambasciatore francese se ne sta seduto in Niger rifiutandosi di fare immediatamente le valigie e di andarsene!?

Ogni ingiustizia e schiavitù ha una data di scadenza. La nostra è scaduto. Se ancora non riesci a vedere, mi chiedo cosa stai guardando.

Viva l’AFRICA!