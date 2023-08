A Roma per rapinare i passanti, presa banda di egiziani

In centro a Roma per rapinare i passanti. I carabinieri del comando di piazza Venezia hanno arrestato una banda composta da quattro giovani egiziani che poco prima avevano accerchiato un uomo provando a strappargli una collana d’oro. In manette sono finiti un ventenne, due diciannovenni e un diciasettenne.

Per i tre maggiorenni lunedì a piazzale Clodio si è svolta l’udienza di convalida. Ad allertare i militari dell’Arma, impegnati in servizio di perlustrazione, è stata la stessa vittima che, dopo essere riuscito a evitare il furto della sua collana, ha indicato il gruppo di giovani, in quel momento in via del Colosseo. Il giudice all’udienza ha convalidato l’arresto dei carabinieri e, come chiesto dal pm, ha imposto ai tre il divieto di dimora nella Capitale. www.romatoday.it