Milano, violenze sessuali di Capodanno: arrestato egiziano fuggito in Germania

Un altro arresto per le violenze sessuali di gruppo commesse in piazza Duomo a Milano durante i festeggiamenti di Capodanno 2022. In manette è finito Mahmoud Alsharawi, un egiziano di 21 anni, che era scomparso da dicembre quando era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare anche nei confronti di altri tre giovani. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano e coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Alsharawi è stato rintracciato e arrestato in Germania una decina di giorni fa ed è stato poi estradato in Italia. Il 21enne deve rispondere di violenza sessuale di gruppo per due episodi: il primo, il più grave, riguarda l’aggressione a una 19enne che si trovava con un’amica all’angolo con via Mazzini; il secondo, gli abusi su due turiste tedesche ventenni. Tutte le vittime sono state ascoltate dai magistrati e hanno riconosciuto i loro aggressori.

Nell’inchiesta sono stati già condannati tre giovani che facevano parte del branco che ha circondato con un “muro” una decina di ragazze in momenti diversi. Per Alsharawi e per gli altri tre arrestati a dicembre si terrà presto l’udienza preliminare. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due minorenni. www.milanotoday.it