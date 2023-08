Malore fatale, morto sindaco di Chions

Pordenone – Il sindaco di Chions Renato Santin è stato trovato questa mattina senza vita nel letto della sua abitazione, molto probabilmente in seguito a un infarto. La scoperta è stata fatta dalla moglie. Il primo cittadino, commercialista e revisore contabile, aveva compiuto 65 anni martedì scorso. Era stato eletto per la prima volta nel 2016 e riconfermato nell’ottobre del 2021, come esponente della lista civica “Obiettivo Comune”.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando esterrefatti i cittadini, gli amministratori locali e i colleghi sindaci del Friuli Occidentale. Particolarmente scossa la vicesindaco Laura Doro. Sarà lei adesso ad assumere l’incarico di primo cittadino. Colpito anche il modo della scuola, visto che Santin per anni aveva insegnato all’istituto Sarpi di San Vito al Tagliamento. www.ilfriuli.it