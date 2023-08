FdI, sorella di Giorgia Meloni responsabile della segreteria politica

Arianna Meloni è la nuova responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia.

La nomina della sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è ufficializzata sul sito del partito. “Prossimamente – si legge sul sito – verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con Viceresponsabili e Dirigenti”.

Fazzolari coordina la comunicazione governo-FdI

Tenere allineata e coordinata la comunicazione fra gli uffici della presidente del Consiglio, di Palazzo Chigi, del governo e del partito di Fratelli d’Italia: questo il compito affidato nelle scorse settimane da Giorgia Meloni a Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’attuazione del programma.

Non c’è una nomina formale, in ambienti di Palazzo Chigi viene definita una questione organizzativa interna la scelta della premier, raccontata in un articolo del Il Foglio in cui si sottolinea anche che è stato affidato il dipartimento Adesioni e segreteria politica di FdI ad Arianna Meloni, sorella della leader. Di fronte alla necessità di adeguare la struttura di FdI a una realtà più articolata e complessa come quella affrontata ora dalla squadra di governo del primo partito di maggioranza, viene spiegato, Meloni ha deciso di puntare sul suo fidato braccio destro.

La scelta, si precisa, non è collegata al fatto che dal primo settembre Mario Sechi lascerà il ruolo di capo ufficio stampa di Palazzo Chigi. Fra le novità nella struttura di FdI, come si vede sul sito del partito, anche il dipartimento Immigrazione, la cui responsabile è Sara Kelany, deputata alla prima legislatura, figlia di padre egiziano e madre italiana. ANSA