Carceri sovraffollate, Delmastro: ‘detenuti stranieri nei loro Paesi’

Contro il sovraffollamento delle carceri in Italia arriva anche la proposta di eseguire le sentenze penali dei detenuti, in particolare africani, nei loro Paesi d’origine.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro aggiunge infatti nuovi tasselli al piano lanciato dal ministro Nordio e, tra le altre proposte, c’è anche quella di far scontare le pene ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche. Tali misure si aggiungono a quelle già annunciate, tra cui quella di convertire caserme dismesse in istituti di detenzione.

tgcom24.mediaset.it

19 maggio 2018 – Armando Manocchia: delinquenti e buoi nei paesi tuoi! La detenzione va scontata nei paesi d’origine