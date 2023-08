Carceri, Sciarra: ‘per i detenuti scarse opportunità lavorative’

La situazione delle carceri è stata tra i punti del discorso del presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, al meeting di Cl a Rimini. La Sciarra ha definito “drammatica” la condizione dei detenuti, “cui si offrono scarsissime opportunità formative e lavorative. Del lavoro carcerario la Corte ha detto in una sentenza che è strumento di redenzione, non di espiazione della pena, ma è un metodo di trattamento. La tutela della dignità è dovuta per chi è privato della libertà”. tgcom24.mediaset.it