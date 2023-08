Cesena, nordafricani aggrediscono barista: sangue e cocci ovunque

Cesena – Al ‘Caffè Capolinea’ della stazione, domenica mattina è scoppiato un violento parapiglia: ciò che resta sono macchie di sangue ovunque, all’interno ma anche all’esterno del bar, e perfino al ‘Cubo’, proprio davanti al liceo linguistico Ilaria Alpi. L’Arma ha avviato le indagini, da una prima ricostruzione due nord-africani avrebbero aggredito il titolare cinese del bar, che ha saputo però ‘farsi valere’ reagendo in maniera piuttosto energica. Ne è nata una violenta rissa ‘da saloon’ a colpi di bottiglie di birra e armi da taglio, restano sull’asfalto tanti cocci di vetro e le copiose macchie di sangue che servono a far capire la veemenza della colluttazione.

Si apprende che i due nord-africani sono stati portati all’ospedale Bufalini, ma le condizioni non sarebbero gravi, mentre il titolare cinese del bar ha potuto spiegare ai militari dell’Arma l’accaduto, sulla sua camicia una vistosa macchia di sangue sulla schiena, conseguenza dell’aggressione subita da parte dei due magrebini.

Una miccia che si è accesa presumibilmente per futili motivi, come ad esempio la pretesa di bere senza pagare. Già nell’estate 2021 il titolare cinese del bar della stazione era stato vittima di un episodio simile. E anche stavolta l’uomo ha dimostrato un certo coraggio oltre che abilità quando intorno alle 9 di domenica mattina non ha esitato a reagire ai due aggressori. www.cesenatoday.it