Aereo si schianta in Russia, dubbi sulla sorte di Prigozhin

Un video mostra la caduta di un aereo, con il numero di volo RA-02795, che si è schiantato nella regione di Tver con 10 persone a bordo: nessun superstite, secondo i servizi di emergenza russi.

Nella lista dei passeggeri risultava anche Evgeny Prigozhin, capo del Gruppo Wagner. L’aereo è stato abbattuto tra Mosca e San Pietroburgo. Si parla di un attacco terroristico.

Un testimone che si trova sul posto ha spiegato come appare l’aereo precipitato:

“Ci sono alcuni corpi a pezzi. Altri sono nella coda dell’aereo.

L’aereo è completamente bruciato. È rimasta solo la parte frontale, gli oblò e un pezzo di ferramenta, e un pezzo del motore poggia su un’ala. Tutto il resto è bruciato. Non c’è nessun’altra ala dotata di motore. »

Un secondo business jet Embraer 600 ,anch’esso attribuito alla flotta di Yevgeny Prigozhin, è atterrato invece senza problemi all’aeroporto di Ostafyevo Alcuni riportano che Prigozhin si trovasse sul primo aereo ed è morto. Altre fonti ritengono che si trovi sul secondo aereo. Le notizie sono ancora molto confuse.

Evgeny Prigozhin, e il comandante militare del Gruppo Wagner, Dmitry Utkin, potrebbero non essere stati a bordo del velivolo precipitato tra Mosca e San Pietroburgo. I due, secondo le voci, si sarebbero registrati su quel volo ma sarebbero partiti con un altro. Tutto ovviamente da verificare.

Non ci sono tracce dell’impatto di un missile antiaereo sui rottami della sezione di coda dell’aereo di Yevgeny Prigozhin, che si è staccata dalla fusoliera.

