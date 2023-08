Prigozhin, “aereo senza assistenza dal 2019 a causa delle sanzioni”

Un quotidiano russo: “Aereo senza assistenza dal 2019”. Dal 2019 la società brasiliana Embraer non prestava assistenza al velivolo a bordo del quale viaggiava Prigozhin. Lo ha riferito la stessa Embraer al quotidiano russo Izvestia. “La compagnia ha rispettato e continua a rispettare le sanzioni internazionali imposte alla Russia, che hanno portato alla sospensione della manutenzione degli aeromobili dal 2019″, ha riferito Embraer.

L’assistente di volo a bordo dell’aereo precipitato di Prigozhin ha detto alla sua famiglia, prima del decollo, che c’erano riparazioni impreviste sull’aereo prima della partenza” e aveva pubblicato foto dal bar dell’aeroporto. L’aereo sarebbe infatti partito in ritardo.

(tgcom24.mediaset.it) – Yevgeny Prigozhin “era un uomo dal destino difficile ma di talento”. Così Vladimir Putin, porgendo le condoglianze del Cremlino alla famiglia del fondatore del Gruppo Wagner, deceduto nello schianto dell’aereo su cui viaggiava. “L’indagine sarà esaustiva. Adesso si stanno effettuando gli esami genetici e tecnici, ci vorrà tempo”, ha evidenziato il presidente russo, sottolineando come la compagnia paramilitare abbia “dato un contributo significativo alla lotta contro il nazismo in Ucraina: non lo dimenticheremo mai”.

Prigozhin “ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno sia per se stesso sia, quando gliel’ho chiesto, per la causa comune. Come in questi ultimi mesi”, ha osservato il capo del Cremlino. “Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese”, ma anche all’estero, “in Africa in particolare, si è occupato di petrolio, gas, metalli preziosi e pietre”, ha aggiunto Putin.

Le condoglianze di Putin

“Conoscevo Prigozhin da molto tempo, dall’inizio degli Anni Novanta”, ha proseguito Putin. “Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime. È sempre una tragedia”.

Putin promette un’indagine approfondita

Il presidente russo ha poi promesso un’indagine “approfondita” sullo schianto aereo. “Ciò che è assolutamente certo è che la commissione investigativa ha già avviato un’indagine preliminare su questo incidente, che sarà portata avanti e portata a termine. Vediamo cosa diranno gli investigatori nel prossimo futuro”.