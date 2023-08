Genova, presa a sassate da uno sconosciuto: donna gravissima

Una donna di 61 anni è stata aggredita da un 34enne con una pietra del diametro di circa 20 centimetri e colpita con violenza, più volte, alla testa. È successo intorno alle ore 13:30 in via Giro del Fullo nei pressi dei giardini di Struppa. Provvidenziale l’intervento di alcune persone che hanno assistito alla scena, hanno messo in fuga l’uomo e chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che, dopo alcune ricerche, hanno raggiunto e fermato l’aggressore, per poi portarlo in Questura. Secondo le testimonianze raccolte tra i testimoni dell’aggressione, l’uomo avrebbe agito con estrema violenza e, se non fosse stato messo in fuga, avrebbe continuato a colpire la donna fino alle estreme conseguenze. Sempre secondo i primi accertamenti, non esisterebbe un legame tra le due persone, vittima e aggressore.

La donna è stata invece soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde San Gottardo, inizialmente in codice giallo, poi salito a rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Secondo quanto raccolto le sue condizioni sarebbero gravissime. I medici stanno valutando se mandarla in terapia intensiva o trasferirla al San Martino in neurochirurgia. L’aggressore, un uomo senza fissa dimora, si trova in stato di fermo in questura, potrebbe essere indagato per lesiono gravissime o per tentato omicidio. ANSA