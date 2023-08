Camerun, trovato impiccato il viceconsole francese a Douala

La morte del viceconsole di Francia in Camerun, Christian André Marie Hue, ha gettato nello sconforto la comunità diplomatica. Secondo diverse fonti concordanti, il diplomatico sarebbe stato trovato impiccato con una corda nella sua residenza nel quartiere Nkongmondo di Douala. L’informazione è stata confermata dal sottoprefetto del comune, che ha dichiarato che il cadavere era stato scoperto ieri pomeriggio.

Sebbene i primi indizi suggeriscano un atto di suicidio per impiccagione, restano sconosciute le ragioni che hanno portato quest’uomo esperto a porre fine alla sua vita. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesi di un omicidio mascherato da suicidio.

Questo tragico evento si verifica in un contesto particolarmente teso per il consolato francese in Camerun. Di recente, infatti, le accuse di traffico di visti falsi hanno scosso l’istituzione, dando luogo all’apertura di un’indagine da parte delle autorità camerunesi e francesi.

Christian André Marie Hue, 66 anni, era un diplomatico esperto che aveva servito come Vice Console di Francia in Camerun e Capo della Cancelleria presso il Consolato Generale di Francia a Douala. La sua scomparsa lascia un vuoto all’interno della comunità diplomatica e solleva molti interrogativi sul futuro delle relazioni tra Francia e Camerun.

In questo momento di lutto, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. La comunità diplomatica, dal canto suo, attende con impazienza i risultati delle indagini in corso per far luce su questa tragica tragedia. https://it.dayfr.com