Torino, pietre contro la chiesa e frasi contro i cristiani

Ha lanciato pietre contro la porta della chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo a Torino, farfugliando frasi contro i cristiani. Il video di un uomo, di cui al momento non si sa nulla, è stato condiviso ieri, giovedì 17 agosto 2023, sul canale social Welcome To Favelas ed è stato condiviso poi da numerosi utenti. Non è chiaro neanche quale sia stato l’epilogo della vicenda, avvenuta comunque sotto gli occhi attoniti di decine di persone. torinotoday.it