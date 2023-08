Roberto Vannacci, unico generale con gli attributi

di Aldo Grandi – Non appena abbiamo letto di questo generale di divisione messo in croce per aver non solo pensato o detto, ma scritto il suo pensiero, abbiamo ordinato immediatamente il libro su Amazon e non vediamo l’ora di leggere attentamente le pagine prima di poterne scrivere in maniera esauriente. Ma a parte questo, non ci serve la lettura del libro Il mondo al contrario per sentire non solo il dovere, ma, quasi, l’obbligo di manifestare il nostro incondizionato appoggio morale al generale Roberto Vannacci.

Il motivo? Semplice

In mezzo a tanti alti ufficiali con lauti stipendi e prebende che, una volta andati in pensione, raccontano le proprie memorie e esprimono i propri pensieri, lui, al contrario, non soltanto ci ha messo la faccia, ma, se ci concedete il francesismo, soprattutto, il culo. Perché questo signore di 54 anni, già comandante della Brigata Folgore, è ancora a libro paga del ministero della Difesa e potenzialmente sottoposto a procedimenti disciplinari con il rischio, fondato, di trascorrere gli ultimi anni della propria vita professionale sbattuto in qualche ufficio che dire di periferia sarebbe un eufemismo. In sostanza, in mezzo a tanti generali con stellette e mostrine in gran quantità, lui ci ha aggiunto un paio di attributi non proprio indifferenti.

www.lagazzettadilucca.it