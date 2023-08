Nave Humanity traghetta 106 migranti nel porto di Ancona

La nave della ong Sos Umanity con 106 migranti a bordo, prelevati nel Mediterraneo al largo della costa libica, ha confermato per il pomeriggio di oggi l’attracco al porto di Ancona, assegnatole dall’Italia come porto sicuro per le operazioni di sbarco. La Sos Umanity con i migranti a bordo è in navigazione da quattro giorni. La distanza fra luogo del salvataggio e quello assegnato per lo sbaro è di 1.400 km.

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (Forza Italia) ha comunicato che l’hot spot cittadino non ha possibiità di ricevere nuovi ospiti, avendo esaurito la sua capienza. La Prefettura deve dunque assegnare gli sbarcati ad altri centri di prima accoglienza ma il piano di trasferimenti da Ancona non è stato ancora comunicato. (askanews)