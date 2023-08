Bus si ferma nella stazione di servizio, migranti si danno alla fuga

Tutto è successo in pochi minuti, sotto gli occhi increduli degli autisti. Una ventina di migranti che erano su alcuni pullman per essere trasferiti da Trapani Milo si sono dati alla fuga quando il bus si è fermato nella stazione di rifornimento di Caracoli a Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania.

Cinque pullman erano partiti da Trapani con 70 migranti diretta a Catania, 114 destinati a Reggio Calabria e 50 per Vibo Valentia. Alcune persone avevano chiesto che il bus si fermasse per andare in bagno, decisione unanime che ha convinto gli autisti a fermarsi per una breve sosta alla stazione di rifornimento. Il programma prevedeva che da lì a poco due pullman avrebbero proseguito per Catania sull’A19 allo svincolo di Buonfornello, mentre gli altri tre pullman avrebbero imboccato l’A20 in direzione Messina per raggiungere la Calabria.

La fuga per le campagne

Una ventina di migranti appena scesi dal mezzo sono fuggiti cercando di fare perdere le tracce nelle campagne circostanti. Subito dopo dagli autisti è stato dato l’allarme. Sono iniziate le ricerche da parte della polizia e dei carabinieri, coinvolta anche la polizia stradale. Alcuni migranti sono stati trovati poco dopo, altri sono riusciti a fuggire e si stanno cercando in queste ore. Proprio per Ferragosto la Regione Siciliana e la prefettura di Trapani avevano organizzato il trasferimento di 234 migranti dal centro di Milo nel trapanese verso le altre località individuate dal Ministero. I pullman erano stati messi a disposizione dall’Ast, la società partecipata della Regione. […]

https://www.ilgiornale.it