Affollamento carceri, Nordio: “riadattare le ex caserme”

“Costruire un carcere nuovo e’ costosissimo ed e’ quasi impossibile sotto il profilo temporale, perche’ ci sono e abbiamo dei vincoli geologici, idrogeologici, culturali, architettonici, burocratici che rendono l’edificazione di un carcere nuovo quasi impossibile. Mentre, con cifre molto inferiori possiamo riadattare dei beni demaniali in questo momento in mano e in possesso del ministero delle Difesa che hanno gia’ gli spazi e addirittura le strutture compatibili con l’utilizzazione carceraria”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso di una conferenza stampa durante la sua visita al carcere delle Vallette di Torino. Il guardasigilli si e’ recato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dopo che ieri due donne sono morte, una suicidandosi e l’altra dopo un periodo di rifiuto di alimentarsi.ANSA