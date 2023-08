Neonato abbandonato vicino ai rifiuti: rintracciata la madre

TARANTO – Svolta nell’incidente riguardante il neonato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto, in via Pisanelli. Dopo una serie di sforzi da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, è stata individuata la madre del neonato. Si è appreso che la donna è di origine georgiana e aveva effettuato una visita al pronto soccorso per un controllo.

La sua identificazione – scrive il giornaledipuglia.com – è stata resa possibile grazie all’osservazione attenta dei vigilanti, che hanno fornito alle forze di polizia le immagini rilevanti. Attualmente, sia la madre che il neonato si trovano presso il Santissima Annunziata di Taranto.

La notizia del ritrovamento della madre offre un segnale di sollievo in questa situazione delicata. Gli sforzi congiunti delle autorità locali e delle forze dell’ordine hanno contribuito al positivo sviluppo della situazione, permettendo alle persone coinvolte di ricevere l’assistenza medica necessaria.