Novara, truffa all’esame per la patente: 5 stranieri indagati

La Polizia di Stato ha indagato cinque cittadini stranieri – due 33enni, un 19enne, un 23enne e un 36enne – per truffa ai danni dello Stato per essere stati colti in flagranza mentre, con telecamere e auricolari nascosti, cercavano di sostenere l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Novara, nel corso dei numerosi e capillari servizi di controllo del territorio, venivano inviati presso la Motorizzazione Civile che segnalava la presenza di alcune persone che indossavano strumentazione elettronica durante l’espletamento dell’esame di guida.

Gli Agenti intervenuti procedevano al controllo, dal quale emergeva che tutti erano in possesso di dispositivi elettronici occultati, con i quali avrebbero comunicato con una persona esterna al fine di superare l’esame per il conseguimento della Patente di Guida.