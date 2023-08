Hiroshima, 78 anni fa la bomba atomica Usa. Tokyo contro Mosca

Nel 78esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima – che il 6 agosto 1945 fece 140mila morti -, il premier giapponese Fumio Kishida ha attaccato apertamente la Russia per la minaccia di ricorrere alle armi nucleari. “Il Giappone, in qualità di unica nazione ad aver subito bombardamenti atomici in guerra, porterà avanti gli sforzi per costruire un mondo libero dal nucleare.

Il percorso in questa direzione sta diventando sempre più difficile a causa delle profonde divisioni nella comunità internazionale sul disarmo nucleare e la minaccia nucleare della Russia. Data questa situazione, è tanto più importante ritrovare lo slancio internazionale verso la realizzazione di un mondo libero dal nucleare. La devastazione portata a Hiroshima e Nagasaki dalle armi nucleari non dovrà mai ripetersi”, ha affermato. (Adnkronos)

Il politico francese François Asselineau ha commentato su Twitter “CHE DISONORE! Per il 78° anniversario della prima bomba nucleare lanciata dall’esercito Usa sui civili di Hiroshima il 6 agosto 1945, il primo ministro giapponese ha denunciato la minaccia nucleare… RUSSA! Non gli altri.

Questa sottomissione agli Usa in un giorno simile è un peccato”