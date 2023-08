Donna uccisa di botte da nigeriano, Piantedosi: “barbaro omicidio”

Una donna è stata uccisa di botte da un 40enne nigeriano nel parco Nikolajevka a Rovereto, la vittima è Iris Setti di 61 anni. Il ministro Piantedosi: “Siamo già al lavoro per presentare a settembre un pacchetto di norme per rafforzare ancora tutti gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare i più ricorrenti fenomeni criminali e di insicurezza dei cittadini”.

“Il barbaro omicidio della donna a Rovereto è un fatto gravissimo. Ho richiesto al Capo della Polizia di disporre ogni necessario approfondimento e una dettagliata ricostruzione della vicenda, anche per capire se c’è stato qualcosa che non ha funzionato”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, esprimendo “il più profondo cordoglio”. “Questi accertamenti sono doverosi nei confronti della vittima e dei suoi familiari – aggiunge il ministro -”.

”Inoltre, sono necessari anche per capire cosa dobbiamo mettere ulteriormente in campo per assicurare una sempre maggiore protezione dei cittadini. Siamo già al lavoro per presentare a settembre un pacchetto di norme per rafforzare ancora tutti gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare i più ricorrenti fenomeni criminali e di insicurezza dei cittadini”. https://www.ladige.it

Nel video quello che l’uomo arrestato ha fatto soltanto un anno fa. Era libero.