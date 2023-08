MILANO, 04 AGO – Un 40enne ucraino la scorsa notte a Milano, è stato arrestato per aver accoltellato l’ex fidanzata nell’appartamento dove i due ancora convivevano. La donna, una connazionale di 39 anni, colpita all’addome, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora sarebbe fuori pericolo. L’uomo dopo il ferimento si è chiuso in una stanza e all’arrivo della Polizia non ha opposto resistenza. (ANSA).