Francia: mai così tanta pioggia a Parigi nel mese di luglio

PARIGI, 04 AGO – Mai cosi’ tanta pioggia a Parigi nel mese di luglio. Erano vent’anni che nella capitale di Francia non pioveva così tanto nel secondo mese dell’estate, con un cumulo di 107 mm d’acqua registrati presso la storica stazione di Montsouris, rivela su Twitter (X) il previsionista di Météo-France François Jobard. “Per trovare un mese di luglio più piovoso nella capitale – aggiunge – bisogna risalire al 2001”. Tra il 20 luglio e il 2 agosto, sono caduti su Parigi “104 mm di acqua”, ha confermato la prefettura dell’Ile-de-France, citata ieri sera da radio France Bleu.

Negli ultimi venti anni, “non solo non c’è stato anno dov’è venuta così tanta acqua, ma sono quattro volte in più rispetto alla media osservata nomalmente in questo periodo”, commenta Pierre-Antoine Molina, prefetto nonché segretario generale alle politiche pubbliche. Venerdì 28 luglio è da segnare negli annali delle giornate più piovose, con strade e stazioni della metropolitana inondate e cascate torrenziali sulle gradinate di Montmartre…

⛈ C'est le déluge à Paris où 24 mm de pluie sont tombés en à peine plus de 30 minutes (36 mm depuis ce matin) ! L'eau dévale les escaliers de Montmartre. (© Marie-ange Vingadassalom) pic.twitter.com/2B0JlL6EFj — Météo Express (@MeteoExpress) July 28, 2023

Secondo Météo France, solo in quella giornata, si è registrato un cumulo di 48,1 mm di pioggia, con punte superiori ai 20 mm in meno di un’ora. E’ il cumulo giornaliero più altro dall’11 giugno 2018. Altro dato eloquente, nella notte tra il primo e il 2 agosto, si è abbattuto su Parigi “l’equivalente di un mese e mezzo di pioggia”, ha detto il previsionista Guillaume Séchet. Le precipitazioni sulla Ville Lumière non hanno però contribuito a ridurre le temperature, tra il primo luglio e il 31 luglio, non viene registrata una sola giornata al di sotto dei venti gradi e ora Parigi vive giorni praticamente autunnali. Previsto un miglioramento ma non prima della settimana prossima. (ANSA)