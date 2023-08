BRICS, parte integrante del progetto NWO?

Riguardo ai troppi facili entusiasmi che emergono dai social media, vorrei fare chiarezza richiamando l’attenzione dei lettori, su alcuni punti fondamentali per evitare illusioni e future delusioni.

Ritengo che il cosiddetto BRICS essenzialmente dominato dalla Cina comunista, sia parte integrante del progetto per il Nuovo Ordine Mondiale.

Un nuovo ordine definito da alcuni erroneamente “multipolare”, politicamente erede di Levi Davidovic Bronstein in arte Trotsky e della 4a Internazionale. Un nuovo terzomondismo tecno-socialista parte dello stesso piano globalista voluto delle stesse élite, per punire e colpire l’Occidente, la sua leadership storica, culturale e Cristiana, creando una presunta “contrapposizione tra i due blocchi nella mano degli stessi padroni e costruire così le premesse ideali per attuare un copione (o meglio un sequel) che rimanda alla “guerra fredda” versione 2.0.

Una sceneggiatura che come sempre necessita di colpi di scena e di una escalation di tensione, che magari includerà la paura per “l’imminente catastrofe”. Tutto ciò verrà probabilmente gonfiato ed annunciato mediante il supporto insostituibile del mainstream. Questo come capitolo finale del loro piano, per imporre, il NWO come unica soluzione per la pace globale il NWO.

Ovviamente tutto ciò prevede la rinuncia alla sovranità ed alla libertà in cambio della sicurezza . Se ricordate, le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki sono state sganciate 5 mesi dopo gli accordi di Yalta per avere il pretesto (attraverso la paura della catastrofe nucleare) per iniziare la suddivisione del mondo in due blocchi dominanti, solo apparentemente contrapposti, a discapito delle Nazioni e dei Popoli e soprattutto dell’Europa avendola già massacrata con due guerre mondiali in soli 21 anni.

Anche quanto avvenuto allora è parte dello stesso piano diabolico che va avanti da secoli, per arrivare, passo dopo passo, emergenza dopo emergenza, al dominio satanico del NWO ed all’imposizione di un modello sociale planetario di stampo tecno-comunista, molto simile a quello cinese, tanto gradito a Klaus Schwab, Bill Gates, Jacob Rotschild, Yuval Noah Harari, Henry Kissinger ed ai loro “compagni di merende”.

Gianluca Sciorilli – Esperto nei settori della formazione, sicurezza, difesa e intelligence in ambito internazionale incluse aree ad alto rischio