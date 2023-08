The Ghost in the Machine, cosa sta realmente accadendo in America?

Di Benny Johnson – The Ghost in the Machine – Cosa sta realmente accadendo all’America nel 2023?

Le accuse non hanno nulla a che fare con Trump. Proprio per niente. Al contrario

L’insabbiamento dei crimini che potrebbero portare all’impeachment non ha nulla a che fare con Biden.

Non prenderti in giro. Joe Biden non è potente o intelligente. È a malapena vivo. E questo è il punto.

Questo è un puro esercizio di POTERE da parte di coloro che veramente *esercitano* il potere nella nostra società: il “security state” è costituito da una costellazione di apparatchik (funzionari) permanenti di Washington DC che si aggrappano al centro di potere come cirripedi fossilizzati.

Quelli del security state non metterebbero *mai* i loro nomi su una scheda elettorale. Troppo sporco. Non si sognerebbero mai di scendere così in basso.

Loro sono The Ghost in the Machine (il fantasma nella macchina)

È di gran lunga più conveniente controllare chi PUÒ candidarsi alle cariche. E chi è autorizzato a VINCERE quell’ufficio. E chi è autorizzato a RIMANERE in carica (ad esempio Nixon e JFK).

I presidenti vanno e vengono. Questo sistema rimane lo stesso. Il sistema del ‘security state’ esiste da più di 70 anni. Tutti i presidenti si inginocchiano. Nessun presidente li attraversa e sopravvive… fino alla grande rottura del sistema nel 2016.

Quello è stato l’anno in cui lo stato di sicurezza è stato umiliato a livello internazionale e ha dimostrato di essere una impotente frode. Tigre di carta.

Voglio dire, se Donald Trump batte il tuo consacrato candidato Clinton in maniera schiacciante DOPO che hai *truccato* le elezioni contro di lui, sei impotente.

E il mondo lo ha visto. E una crisi è scoppiata in questa comunità come mai prima d’ora. Hanno potere solo grazie alla proiezione. E quella proiezione è andata in frantumi.

Il popolo americano ha infranto questo sistema nel 2016 e Trump è stato il nostro strumento. Abbiamo rifiutato e riso in faccia alle macchine. Ciò ha causato un’interruzione psicotica nella macchina. Un dispetto vendicativo contro gli americani normali che li umiliavano si è metastatizzato. Hanno recuperato il potere infrangendo ogni regola con un furore demoniaco e una vendetta nera.

OGGI c’è una pratica di pura potenza e ciò che sta avvenendo è una demolizione controllata. Se non possono governare il paese, lo bruceranno.

Vedi questo bambino predatore corrotto come l’inferno, vecchio malato e pieno di demenza?

E’ Presidente. Lo abbiamo nominato Presidente. Solo per insultarti. Possiamo farcela.

Vedi come non viene mai perseguito per i suoi crimini evidenti? Possiamo farlo. Controlliamo la “giustizia” stessa.

Vedi quell’uomo arancione che ci ha fatto del male?

Rischia 1000 anni di carcere pur non avendo commesso reati. Li abbiamo inventati. Adesso stiamo accusando il presidente di “libertà di parola”. Controlliamo la “verità” stessa.

Cosa hai intenzione di fare al riguardo? Protesta? Metteremo tua nonna in prigione per “protesta”.

Prova a fare qualcosa di intelligente e rilasceremo un altro virus. Ti rinchiuderemo di nuovo. Distruggeremo il tuo quartiere, il mercato azionario e la valuta.

Tu, il popolo americano non sei NIENTE e noi la MACCHINA siamo tutto.

Questa è una pratica nell’esercitare il POTERE contro il popolo d’America.

Una dimostrazione di forza.

Ora conosci il tuo nemico.

Combattilo. Mentre puoi ancora.