Malore improvviso, muore dirigente sportivo

Porenone – La notizia della scomparsa improvvisa di Mauro Vecchiettini, 58 anni, ha invaso Zoppola con un’ondata di dolore. Conosciuto e stimato sia per la sua attività manageriale che per il suo impegno nel Calcio Zoppola, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore del paese. Vecchiettini è stato descritto come una figura dinamica, attiva, un vero sportivo. Oltre al calcio, adorava lo sci. Nulla poteva far pensare alla sua scomparsa in modo così repentino e prematuro.

Anche la moglie di Vecchiettini, Maria Pia, è una figura ben conosciuta a Zoppola, insegnante a Castions fino a pochi anni fa, trasferita poi in un istituto superiore di Pordenone. Il ricordo di Vecchiettini si riflette anche nei figli: Andrea, Davide e Mattia, questi ultimi condividono la passione del padre per il calcio, giocando rispettivamente nel Fiume Veneto e nella Sanvitese.

La scomparsa improvvisa ha provocato un’onda di dolore in tutta Zoppola. Mauro Vecchiettini viene ricordato come un uomo che ha dato molto alla comunità, sia in termini professionali che personali. La sua scomparsa rappresenta una perdita insostituibile. www.nordest24.it