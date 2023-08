Raffica di furti a Trieste, presa banda di georgiani

Operavano in tutta Italia e secondo una precisa suddivisione dei ruoli, riunendosi e sciogliendosi in funzione dei reati da perpetrare. Oltre a chi compiva materialmente il furto, vi era chi si occupava di fornire grimaldelli e strumenti da scasso, chi era incaricato degli spostamenti logistici e chi, ricevuta la refurtiva, provvedeva a farla arrivare in Georgia, attraverso un servizio di spedizioni e l’utilizzo di autobus.

Leggi anche

► Banda di romeni lasciava al buio interi quartieri: presi 5 ladri di rame.

Oltre 40 furti messi a segno in diverse province lombarde

E’ la banda sgominata dai carabinieri, che hanno svolto indagini congiunte con la polizia, dopo una serie di furti denunciati in citta’, e hanno cosi’ dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro cittadini georgiani, tra i 20 e i 40 anni. Uno e’ stato portato in carcere a Reggio Calabria, due sono in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, uno e’ latitante. Complessivamente, sono stati individuati 23 furti, compiuti o tentati, dal gruppo criminale a Trieste ma anche in altre zone della regione. (ANSA – NPK).