Aeroporto Napoli, 62 ovuli di eroina in indumenti intimi: arrestata nigeriana

NAPOLI – Arrestata all’aeroporto di Capodichino una donna di origini nigeriana trovata in possesso di 700 grammi di eroina. La 36enne, residente in provincia di Caserta, non è sfuggita ai controlli dei finanzieri della Compagnia di Capodichino e dii funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli I. Sottoposta ad un controllo presso la sala partenze dell’aeroporto partenopeo mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto ad Alghero (SS), si è mostrata particolarmente nervosa e ha fornito risposte evasive alle domande degli operatori circa le ragioni del viaggio.

Le circostanze sospette hanno indotto ad eseguire riscontri più approfonditi sui bagagli e sulla persona che si sono conclusi con il rinvenimento di ben 62 ovuli contenenti eroina, ognuno dal peso di circa 11/12 grammi, occultati sulla persona all’interno di indumenti intimi. Lo stupefacente, manipolato con sostanze da “taglio” e immesso sul mercato nazionale, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. La responsabile è stata tratta in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e condotta presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza (ITALPRESS).