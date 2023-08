Corridoi umanitari, arrivati 22 afghani

(www.avvenire.it) – È arrivato all’aeroporto di Fiumicino (Roma), con un volo di linea dal Pakistan, un gruppo di 22 profughi afgani, grazie al programma dei “corridoi umanitari” realizzati da Caritas Italiana per conto della Conferenza episcopale italiana.

Il gruppo (ci sono anche 5 minori), sarà ospitato nelle diocesi di Fiesole, Belluno-Feltre, Vigevano, Cremona e Novara. «In quest’ultima in particolare – spiega Oliviero Forti, responsabile delle Politiche migratorie e Protezione internazionale di Caritas Italiana – saranno accolte quattro giovani sorelle, di cui tre maggiorenni, per le quali è già previsto l’inserimento in un percorso lavorativo in collaborazione con la sede locale di una nota azienda di alta moda».

Si tratta di nuclei familiari e di persone singole, alcune delle quali si ricongiungeranno in Italia con parenti che vivono già da tempo nel nostro Paese, che si aggiungono ai circa 200 già arrivati nell’ambito dell’ultimo protocollo stipulato con il governo italiano per un totale di 300 rifugiati afgani che si trovano in Paesi di transito, come il Pakistan e la Turchia. In quei Paesi è possibile contare sull’appoggio di partner attivi in loco e della Chiesa locale per tutta una serie di iniziative logistiche e organizzative necessarie alla realizzazione di tutte le attività previste. […]