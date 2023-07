RdC, 60enne disperato in Comune: “se non mi aiutate brucio tutto”

di Adnkronos – Un disoccupato di 60 anni, dopo aver saputo che non avrebbe più ricevuto il reddito di cittadinanza, si è presentato in Comune minacciando di dare fuoco. E’ accaduto a Terrasini (Palermo). L’uomo ha fatto irruzione nella stanza del sindaco e ha gettato benzina a terra e su se stesso. “Brucio il Comune se non mi aiutate”, ha detto l’uomo, come riferito dal sindaco Giosuè Maniace che ha subito chiamato i carabinieri. Il 60enne, fermato in tempo, è stato portato via in ambulanza.

Leggi anche

► Meloni, maxi investimenti militari: 4-6 miliardi per carri tedeschi Leopard

(la “patriota” ha tolto il reddito di cittadinanza ai poveri per regalare 5 miliardi alla Germania)

“Sono stati attimi di paura e di tensione per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile”, dice Maniaci. L’uomo “era già venuto una prima volta stamattina – dice -per dirmi che da oggi gli toglievano il reddito di cittadinanza. Poi è tornato con la tanica di benzina ed è salito dicendo ‘Bruco il comune se non mi date soldi’, perché io glo avevo detto che non potevo aiutarlo”. “Noi comuni non possiamo fare fronte a tutto questo – dice Maniaci- Abbiamo bisogno di aiuti. Non può essere il Comune ad avere queste competenze”.